تطورات الوضع.. بايدن يحث نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قال بايدن للصحفيين، إنه أوضح أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن. مضيفاً أن "المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين مستمرة وما زلت آمل نجاحها".