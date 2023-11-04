سُمع دوي انفجاراتها ليلاً.. هجمات على قاعدتين أمريكيتين شمال شرقي سوريا

وبعدها دوت 3 انفجارات قوية قرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولم تعرف طبيعة الاستهداف إن كان برشقات صاروخية أم طائرات مسيّرة انتحارية.