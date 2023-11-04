سُمع دوي انفجاراتها ليلاً.. هجمات على قاعدتين أمريكيتين شمال شرقي سوريا

تعرّضت قاعدتان أمريكيتان- شمال شرقي سوريا، إلى هجمات، ليل الجمعة، سُمع دوي انفجاراتها.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فإن القاعدتين هما خراب جير في الحسكة، وحقل العمر النفطي في دير الزور، ويستخدمهما التحالف الدولي لمحاربة "داعش".
في البداية تعرّضت قاعدة خراب جير قرب مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي لهجمات صاروخية، حيث سُمع دوي انفجارات قرب القاعدة وأصوات طيران مروحي فوق سماء المنطقة.
وبعدها دوت 3 انفجارات قوية قرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولم تعرف طبيعة الاستهداف إن كان برشقات صاروخية أم طائرات مسيّرة انتحارية.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الهجمات لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.
وأخيراً أعلنت الولايات المتحدة أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعرّضت لنحو 23 هجوماً، في الفترة بين 17 و30 أكتوبر الماضي.