الاحتلال يقتل 6 فلسطينيين ويصيب 20 خلال اقتحام نابلس

قُتل خمسة فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أكبر الاشتباكات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، وقُتل شاب فلسطيني سادس في وقت لاحق، بعد أن اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر، اليوم (الثلاثاء).
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء نابلس منذ ساعات فجر اليوم إلى 6، إضافة إلى 20 إصابة، بينها 3 في حالة الخطر، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالب نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل بالتوقف فورًا عن جرائمها.
وبين "أبو ردينة" أن مكتب "عباس" تواصل مع الولايات المتحدة لطلب مساعدتها من أجل وقف العدوان والجرائم اليومية الإسرائيلية التي لا يمكن السكوت عليها.
وغطت قطع الزجاج والقطع المعدنية شوارع البلدة القديمة بنابلس، إذ حاول أصحاب المتاجر إزالة الأنقاض في أعقاب المداهمة، التي ذكر جيش الاحتلال أنها "استهدفت موقعًا لتصنيع المتفجرات تابعًا لجماعة عرين الأسود المحلية المسلحة"، وفقاً لـ"رويترز".