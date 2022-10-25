الاحتلال يقتل 6 فلسطينيين ويصيب 20 خلال اقتحام نابلس

قُتل خمسة فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أكبر الاشتباكات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، وقُتل شاب فلسطيني سادس في وقت لاحق، بعد أن اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر، اليوم (الثلاثاء).