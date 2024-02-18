أمريكا تستهدف 3 صواريخ وزورقين حوثيين

وأوضحت القيادة في بيان على منصة "إكس"، أن الضربات وقعت بين الثالثة من عصر أمس، إلى الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت صنعاء، واستهدفت 3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورقين مسيرين.