وسط تصاعد تهديدات بيونجيانج.. أمريكا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية

والقوات الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية، هي المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية، وتضطلع بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ، إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام.