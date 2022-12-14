وسط تصاعد تهديدات بيونجيانج.. أمريكا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية

دشّنت القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية، اليوم (الأربعاء)، وحدة قوات فضائية جديدة، في الوقت الذي تكثف فيه الدولتان الحليفتان جهودهما لتطوير سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية.
واستضاف قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال بول لاكاميرا، مراسم في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية؛ لتدشين الوحدة الجديدة التي سيقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا مكوليون، وفقاً لـ"فرانس برس".
والقوات الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية، هي المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية، وتضطلع بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ، إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام.