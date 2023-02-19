مصدر عسكري سوري: 5 قتلي و15 جريحاً في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق

أفاد مصدرٌ عسكري سوري بأن 5 أشخاص قُتلوا وأُصيب 15 آخرون، في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق.
وقال في بيان "في الساعة 22: 00 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".
وتابع "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدّى العدوان كحصيلة أولية، إلى ارتقاء خمسة شهداء؛ بينهم عسكري، واصابة 15 مدنياً بجروحٍ؛ بينهم حالات حرجة، وتدمير عددٍ من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عددٍ من الأحياء في دمشق ومحيطها".