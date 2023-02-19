مصدر عسكري سوري: 5 قتلي و15 جريحاً في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق

وتابع "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدّى العدوان كحصيلة أولية، إلى ارتقاء خمسة شهداء؛ بينهم عسكري، واصابة 15 مدنياً بجروحٍ؛ بينهم حالات حرجة، وتدمير عددٍ من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عددٍ من الأحياء في دمشق ومحيطها".