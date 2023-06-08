دعت لتحرك دولي.. فلسطين تدين قانون الاحتلال "لجان القبول": حرب مفتوحة

وعدّت الخارجية الفلسطينية هذا القانون امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاصرته، وفرض المزيد من التضييقات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة أن الاحتلال بتلك القوانين التي تشرعن الاستيطان يضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، داعيةً لتحرك دولي لوقف تلك القرارات والقوانين.