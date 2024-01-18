بعد الضربة الصاروخية.. إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني

بعد الضربة الصاروخية التي استهدفت منطقة حدودية وأودت بحياة 7 أشخاص على الأقل؛ استدعت إيران، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الباكستاني، وفق ما أعلنه الإعلام المحلي.
وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية: "بعد الهجوم الباكستاني صباحًا على قرية حدودية في محافظة سيستان بلوشستان؛ تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم تفسير".
ووفق "رويترز" فقد نفّذ الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران؛ وفق ما أعلنه مسؤول استخباري باكستاني، ضد مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان موجودة داخل إيران.
وسُمِعَ دويّ انفجارات عدة صباح الخميس في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران لضربات ضد "أهداف إرهابية" في باكستان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إن دوي "انفجارات سُمِع في مناطق عدة بمحيط مدينة سارافان"؛ مشيرًا إلى أن عدة صواريخ أُطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني، وتم بعدها الإعلان عن مقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جراء انفجارات في جنوب شرق البلاد.