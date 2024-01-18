بعد الضربة الصاروخية.. إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إن دوي "انفجارات سُمِع في مناطق عدة بمحيط مدينة سارافان"؛ مشيرًا إلى أن عدة صواريخ أُطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني، وتم بعدها الإعلان عن مقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جراء انفجارات في جنوب شرق البلاد.