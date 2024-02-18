تضم 3 ملايين شخص.. "الكنيسة السوداء" بأمريكا تطالب بوقف دعم واشنطن لإسرائيل

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سبق أن أكد للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية عسكرية برية في رفح دون خطة تضمن سلامة أكثر من مليون نازح هناك.