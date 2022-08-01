مصدر أمريكي يعلن مقتل زعيم القاعدة "الظواهري" ويكشف عن ملابسات الحادث

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن وكالة المخابرات المركزية شنَّت غارة بطائرة مُسيَّرة في أفغانستان مطلع الأسبوع، مشيرَيْن إلى أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف، أو ما إذا كان هناك ضحايا.