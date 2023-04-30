السودان.. الجيش ينشر وحدات من الشرطة جنوبي الخرطوم

وأكد الجيش في بيانه أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد، متهمًا، في الوقت نفسه، قوات الدعم السريع بدفع تعزيزات من غربي البلاد وقد جرى التعامل معها.