اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الجريمة.. تركيا تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في السويد

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تمّ تبنيه في 12 يوليو عقب حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم في 28 يونيو، وصف الهجوم على القرآن بأنه كراهية دينية".