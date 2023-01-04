انفجار سيارتين ملغومتين يقتل 10 صوماليين ويسوّي عدة منازل بالأرض

نقلت "رويترز" عن أحمد نور، وهو من الشيوخ المحليين، قوله: "استيقظنا هذا الصباح على صوت انفجارين كبيرين، ولقد رأينا منازل كثيرة سُوّيت بالأرض، ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم بينهم مدنيون وجنود ومقاتلون من العشائر".