انفجار سيارتين ملغومتين يقتل 10 صوماليين ويسوّي عدة منازل بالأرض

قُتِل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، كما سُوِّيَت عدة منازل بالأرض في منطقة هيران وسط الصومال، اليوم (الأربعاء) في انفجار سيارتين ملغومتين.
نقلت "رويترز" عن أحمد نور، وهو من الشيوخ المحليين، قوله: "استيقظنا هذا الصباح على صوت انفجارين كبيرين، ولقد رأينا منازل كثيرة سُوّيت بالأرض، ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم بينهم مدنيون وجنود ومقاتلون من العشائر".
من جهته، بيّن مؤمن محمد حالان مفوض منطقة مهاس للإذاعة الرسمية، أن قنبلة استهدفت منزله وأخرى أصابت منزل نائب اتحادي.
من ناحيتها، تبنّت حركة الشباب المتطرفة الهجومين.