وسط تصاعد التوتر مع أمريكا.. الصين تزيد ميزانيتها الدفاعية في 2023

وستخصص الصين 1553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) لنفقات الدفاع، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تزيد عنها بحوالي ثلاثة أضعاف، وفقاً لـ"فرانس برس".