هولندا تخشى من تسبُّب "ناقلة صافر" في كارثة إنسانية

أوضحت الممثل السياسي للبعثة الهولندية في جنيف، الأستاذة ليليان بيتش، أن هولندا تسعى بشكل جاد إلى الحد من وقوع كارثة في سواحل اليمن بسبب ناقلة صافر النفطية، مؤكدة أن القرارات الأممية السابقة لم توفَّق في تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ولافتة إلى أن هولندا تحرص على تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في اليمن من خلال الكثير من الأنشطة والمساهمات، منها دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم الآليات الدولية.