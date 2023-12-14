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الصحة الفلسطينية: ثمانية آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو ثمانية آلاف مفقود ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت للقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 68 على التوالي.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدم توفر الإمكانيات من أدوات وآليات الانتشال، حالت دون انتشال آلاف الفلسطينيين من تحت ركام المنازل المدمرة، خاصة البنايات السكنية العالية، والتي دمرها القصف الإسرائيلي.
من جانبه أكد الدفاع "المدني الفلسطيني"، أن مئات الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، وأن ما فاقم عمليات الإنقاذ هو مواصلة الاحتلال منع فِرَق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل؛ مؤكدًا أن فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض تبدو مستحيلة، خاصة وأن المئات منهم فُقِدوا منذ عدة أسابيع، بينهم مئات الأطفال.