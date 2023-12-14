الصحة الفلسطينية: ثمانية آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة

من جانبه أكد الدفاع "المدني الفلسطيني"، أن مئات الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، وأن ما فاقم عمليات الإنقاذ هو مواصلة الاحتلال منع فِرَق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل؛ مؤكدًا أن فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض تبدو مستحيلة، خاصة وأن المئات منهم فُقِدوا منذ عدة أسابيع، بينهم مئات الأطفال.