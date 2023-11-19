"الأونروا": نازحو غزة تجاوزوا 900 ألف موزعين على 156 مرفقًا

ولفت إلى أن ظروف النازحين مأساوية جدًا، لا أغطية ولا مرافق كما يجب، ويوجد في الصفوف ما بين 70 و80 نازحًا، ويشترك أكثر من 500 شخص في المرافق الموجودة بالمدارس، ومن الممكن أن ينتظر الشخص لاستخدام دورة المياه ساعة ونصف الساعة هذا لو توفرت المياه أساسًا.