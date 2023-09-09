شخصٌ مجهولٌ.. الاعتداء على مصحف أمام القنصلية التركية في نيويورك

وذكرت "الأناضول" أن الحادثة وقعت صباح أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي لنيويورك، حيث أقدم شخصٌ على رمي نسخة من المصحف على الأرض ثم ركلها أمام المدخل الرئيس لمبنى البيت التركي الذي يضم القنصلية.