روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف محطة سكك حديد وسط البلاد

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الاثنين)، إحباط محاولة هجوم تخريبي على محطة سكك الحديد في مقاطعة تشيليابينسك في وسط البلاد، وذلك مع انتهاء استعدادات روسيا لإقامة احتفالات واسعة في عيد النصر على النازية الذي يصادف غداً.
وأوضحت وزارة الأمن الفيدرالي الروسي، أن عناصر الجهاز الأمني احتجزوا 3 مواطنين حاولوا تخريب خط السكة الحديد ليل أمس، وفقاً لـ"فرانس برس".
من ناحيتها، أفادت مؤسسة سكك الحديد، بأن حريقاً ضخماً نشب في خزانات التتابع والبطارية، أتى على جزء من خطوط سكك الحديد، وتبين أن الحريق متعمد، وقد نجم عن تدخل أشخاص غير مسموح لهم بأعمال النقل بالسكك الحديدية.