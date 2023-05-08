روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف محطة سكك حديد وسط البلاد

من ناحيتها، أفادت مؤسسة سكك الحديد، بأن حريقاً ضخماً نشب في خزانات التتابع والبطارية، أتى على جزء من خطوط سكك الحديد، وتبين أن الحريق متعمد، وقد نجم عن تدخل أشخاص غير مسموح لهم بأعمال النقل بالسكك الحديدية.