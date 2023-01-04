مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس بعد 3 جولات اقتراع

ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"؛ ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، إلى أغلبية من 218 صوتاً.. وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي؛ من بلوغها بعد جولتَي تصويت، وبعد أن قرر نحو عشرين نائباً من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.