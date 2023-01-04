مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس بعد 3 جولات اقتراع

أرجأ مجلس النواب الأمريكي جلسة انتخاب رئيسٍ له بعد ثلاث جولات اقتراعٍ؛ فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي؛ رئيساً للمجلس، في سابقةٍ منذ مئة عام.
وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية فشل مكارثي؛ النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب؛ بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي؛ إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدلٌ أكثر ممّا ينبغي.
ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"؛ ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، إلى أغلبية من 218 صوتاً.. وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي؛ من بلوغها بعد جولتَي تصويت، وبعد أن قرر نحو عشرين نائباً من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.