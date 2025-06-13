إسرائيل تغلق بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.. وتعلّق الخدمات القنصلية بعد هجماتها على إيران

ووفق بيانات نشرت على مواقع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، دعت الخارجية مواطنيها في الخارج إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، وتجنّب إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، مشيرة إلى أنها لن تقدم في الوقت الحالي أي خدمات قنصلية حتى إشعار آخر.