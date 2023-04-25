ألمانيا تعتقل "سوريًّا" خطّط مع شقيقه لتفجير أهداف مدنيّة

قبضت السلطات الألمانية، اليوم "الثلاثاء"، على مواطن سوري يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو أحد شقيقين يشتبه في تخطيطهما لتفجير أهداف مدنية باستخدام حزام ناسف يدوي الصنع؛ لدوافع متطرّفة.
وأوضحت السلطات في بيان أن "السوريَّيْن خطّطا لشنّ هجوم بحزام ناسف يدوي الصنع، بدافع متطرف للهجوم على أهداف مدنية"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: أن "شقيق المعتقل، الذي يعيش في ولاية بافاريا بجنوب البلاد، ساعده وشجع جهوده".
وأجرت جهات ادعاء عام في مدينة هامبورج الساحلية بشمال البلاد، عمليات تفتيش في إطار تحقيق مشترك مع الشرطة، واعتقلوا الرجل الذي يعتقدون أنه اشترى الموادّ الخام من على الإنترنت على مدى عدة أسابيع؛ لتصنيع قنابل.
ولم تذكر السلطات اسمَي الرجلين، وليس لدى الادعاء العام ما يشير إلى هدف محدد، وشارك 250 ضابط شرطة إجمالًا في العملية.