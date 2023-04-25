ألمانيا تعتقل "سوريًّا" خطّط مع شقيقه لتفجير أهداف مدنيّة

وأجرت جهات ادعاء عام في مدينة هامبورج الساحلية بشمال البلاد، عمليات تفتيش في إطار تحقيق مشترك مع الشرطة، واعتقلوا الرجل الذي يعتقدون أنه اشترى الموادّ الخام من على الإنترنت على مدى عدة أسابيع؛ لتصنيع قنابل.