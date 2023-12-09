بعد مقتل ابنه بنفق مفخّخ.. رئيس أركان إسرائيل السابق يفقد ابن شقيقته بمعارك غزة

خلال ساعات معدودة، فقد الوزيرُ في حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية ورئيس الأركان الأسبق "غادي أيزنكوت"، فردًا ثانيًا من عائلته في المعارك مع المقاتلين الفلسطينيين بغزة.