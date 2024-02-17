دول غربية عدة تحمّل روسيا مسؤولية وفاة المعارض نافالني

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ إن التقارير التي أفادت بوفاة المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني؛ في السجن، إذا كانت صحيحة، تبرز "ضعف وفساد" النظام الذي بناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.