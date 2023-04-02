مركز أمريكي يرصد نشاطاً نووياً كبيراً في كوريا الشمالية

كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وجود مستوى عالٍ من النشاط في المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، كما ذكر مركز أبحاث، بعد أن دعا زعيم البلاد كيم جونغ أون إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية".