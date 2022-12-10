بمساعدة المخابرات المغربية.. الإفراج عن رهينة ألماني اختطف في منطقة الساحل

أفرج عن الرهينة الألماني يورغ لانغه البالغ من العمر 63 عامًا، اليوم (السبت) بعد 4 سنوات ونصف على اختطافه من قبل مسلحين في منطقة الساحل، بحسب ما أعلنت المديرة العامة لمنظمة "هيليب" بيانكا كالتشميت.
وقالت بيانكا كالتشميت في بيان: "نشعر بالارتياح وبالامتنان لأن زميلنا يورغ لانغه وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف سنة، يمكنه العودة إلى عائلته".
من جهتها، أعربت المنظمة غير الحكومية عن شكرها الشديد لكل من ساهم في الإفراج عنه أو دعمه، ولاسيما وحدة الأزمات في وزارة الخارجية والشرطة الجنائية، وكذلك السلطات وأصدقاء في مالي والنيجر وفي الدول المجاورة، وفقاً لـ"فرانس برس".
من ناحيتها، أوضحت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن الإفراج عن الرهينة الألماني تم بفضل الاستخبارات المغربية واتصالاتها مع جماعات متشددة في منطقة الساحل.
وأشارت إلى أن "لانغه" أعيد إلى ألمانيا على متن طائرة عسكرية.