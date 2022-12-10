بمساعدة المخابرات المغربية.. الإفراج عن رهينة ألماني اختطف في منطقة الساحل

أفرج عن الرهينة الألماني يورغ لانغه البالغ من العمر 63 عامًا، اليوم (السبت) بعد 4 سنوات ونصف على اختطافه من قبل مسلحين في منطقة الساحل، بحسب ما أعلنت المديرة العامة لمنظمة "هيليب" بيانكا كالتشميت.