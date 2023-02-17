كوريا الشمالية تهدّد برد قوي على تدريبات أمريكا وكوريا الجنوبية

هدّدت كوريا الشمالية، الجمعة، باتخاذ "ردود فعل قوية ومستمرة بشكلٍ غير مسبوق" إذا مضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدماً في التدريبات العسكرية، متهمة الحلفاء بإثارة التوترات في المنطقة.
وفي بيانٍ نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أيضاً إنها ستدرس القيام بعمل عسكري إضافي إذا استمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحت تأثير الولايات المتحدة، في الضغط على بيونغ يانغ.
جاء البيان في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للمناورات العسكرية السنوية كجزءٍ من الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية بشكل أفضل.