كوريا الشمالية تهدّد برد قوي على تدريبات أمريكا وكوريا الجنوبية

وفي بيانٍ نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أيضاً إنها ستدرس القيام بعمل عسكري إضافي إذا استمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحت تأثير الولايات المتحدة، في الضغط على بيونغ يانغ.