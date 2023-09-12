تضامنًا مع ضحايا الكارثتين.. مصر تعلن الحداد وتوجيهات بتقديم الدعم للمغرب وليبيا

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان على موقعها الرسمي: إن السيسي الْتقى صباح اليوم عددًا من قادة القوات المسلحة، وتَقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.