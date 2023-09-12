تضامنًا مع ضحايا الكارثتين.. مصر تعلن الحداد وتوجيهات بتقديم الدعم للمغرب وليبيا

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، الحداد لمدة 3 أيام، إثر الكارثتين الإنسانيتين الناتجتين عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان على موقعها الرسمي: إن السيسي الْتقى صباح اليوم عددًا من قادة القوات المسلحة، وتَقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.
وتابع البيان وفق "سكاي نيوز عربية": "إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".
وأشارت الرئاسة إلى أن "الرئيس المصري وجّه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًّا وبحرًا، للأشقاء في ليبيا والمغرب".
وأوضحت أن السيسي وجّه أيضًا القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
وأكد السيسي "تضامن مصر الكامل، ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا".