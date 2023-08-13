لساعات عدة.. مسلحون من "قوات العمالقة" يحاصرون مقر رئيس الوزراء اليمني بعدن

وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجَّهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.