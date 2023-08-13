لساعات عدة.. مسلحون من "قوات العمالقة" يحاصرون مقر رئيس الوزراء اليمني بعدن

أعلن مصدر مسؤول في قصر الرئاسة اليمني في عدن أن مسلحين حاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك ساعات عدة أمس الأحد قبل أن ينسحبوا.
وفي التفاصيل، أكد المصدر أن المسلحين يتبعون "قوات العمالقة" التابعة للقوات الشرعية اليمنية، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف بأن المسلحين انسحبوا من أمام مقر إقامة عبدالملك في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق في عدن بعد تدخُّل رئيس مجلس الرئاسة بالتواصل مع المحرمي.
وفي وقت سابق أبلغ مصدر رسمي وكالة أنباء العالم العربي بأن المسلحين منعوا خروج الموظفين الحكوميين من القصر، كما منعوا دخول الزيارات وأي احتياجات إلى المقر، وفقًا لـ"العربية نت".
وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجَّهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.