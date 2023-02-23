بريطانيا تقدم مساعدات شهرية لـ40 ألف يمني للتخفيف من الجوع والفقر

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس) عن تقديم حزمة دعم جديد للأمن الغذائي في اليمن، حيث يواجه ملايين الجوع في ظل فجوات حادة في التمويل وتداعيات التضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.