فرت قواتهما أمام "فخ" المقاومة.. صحيفة: فصل ضابطَيْن إسرائيليَّيْن بعد تخاذلهما أمام "القسام"

يُشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ نحو 72 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 392 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.