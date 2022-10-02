الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسرة الجندي ولحكومة وشعب باكستان، مشيراً إلى أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، داعياً السلطات الكونغولية إلى التحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عنه بسرعة إلى العدالة، مؤكداً دعم الأمم المتحدة حكومة الكونغو الديمقراطية في جهودها لإحلال السلام والاستقرار.