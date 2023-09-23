استكمالًا للجولات التفاوضية.. استئناف مفاوضات سدّ النهضة الثلاثية في أديس أبابا

وجدّد الوزيرُ المصري، وفق روسيا اليوم، الإشارةَ إلى ما مثّله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سدّ النهضة، في غياب الاتفاق اللازم من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة، ويهدّد بتقويضها.