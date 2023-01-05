مداهمات واقتحامات.. الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات طالت أربعة فلسطينيين في القدس خلال اقتحامها لمخيم قلنديا، كما اعتقلت سبعة فلسطينيين في رام الله ونابلس وجنين وطوباس بعد مداهمة عدة منازل فلسطينية ومن بينهم جرحى وأسرى محررون، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية في القدس، وداهمت عدة منازل، وعبثت في محتوياتها.