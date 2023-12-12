الجيش الإسرائيلي يكشف عدد جنوده المقتولين بنيرانه في غزة

وأشارت إلى أنه نظرًا لوجود أعداد كبيرة من القوات في قطاع غزة، فإن المشكلة الأساسية من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي تتمثّل في تحديد الهوية والتنسيق بين القوات، وإغلاق دائرة النار.