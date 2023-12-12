الجيش الإسرائيلي يكشف عدد جنوده المقتولين بنيرانه في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم "الثلاثاء"، بأن 20 جنديًّا من 105 جنود بالجيش الإسرائيلي، قتلوا في قطاع غزة، جراء "نيران صديقة" أو حوادث أخرى، وليس بنيران المقاتلين الفلسطينيين.
وأضافت الهيئة: أن 13 جنديًّا قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي نفسه، فيما لقي سبعة آخرون مصرعهم في حوادث عمل.
وبيّنت أن الجيش الإسرائيلي بدأ باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمحاولة الحدّ من ظاهرة إطلاق النار؛ بسبب خطأ في تحديد الهوية.
وأشارت إلى أنه نظرًا لوجود أعداد كبيرة من القوات في قطاع غزة، فإن المشكلة الأساسية من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي تتمثّل في تحديد الهوية والتنسيق بين القوات، وإغلاق دائرة النار.