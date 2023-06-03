إندونيسيا تقترح خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

واقترح وقف إطلاق النار في المواقع الحالية، وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون، ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، كما اقترح أن يُجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب، استفتاء في المناطق المتنازع عليها تنظمه الأمم المتحدة.