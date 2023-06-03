إندونيسيا تقترح خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة، اليوم (السبت)، خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.
ودعا "سوبيانتو" روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
واقترح وقف إطلاق النار في المواقع الحالية، وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون، ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، كما اقترح أن يُجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب، استفتاء في المناطق المتنازع عليها تنظمه الأمم المتحدة.
وبيّن الوزير أن إندونيسيا مستعدة للمساهمة من خلال إرسال وحدات لعملية حفظ سلام محتملة تابعة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن اقتصادات البلدان الآسيوية وإمداداتها الغذائية تضررت بشدة من هذا النزاع.