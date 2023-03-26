الخلاف محتدم بينهما.. لبنان يستيقظ على توقيتين مختلفين

من جهتها، عارضت الكنيسة المارونية ذات النفوذ، وهي أكبر كنائس لبنان، القرار الذي وصفته بأنه "مفاجئ"، مشيرة إلى أنه لم تجر أي مشاورات مع الجهات المعنية الأخرى، ولم تؤخذ المعايير الدولية في الاعتبار.