إخلاء مطار كانبيرا في أستراليا بعد إطلاق أعيرة نارية

وقالت وكالة فرانس برس: إنه تم توقيف رجل في أستراليا بعد إطلاق عيارات نارية في مطار كانبيرا، غير أنه لم ترد تفاصيل أخرى عن الأوضاع في المطار أو عن السبب وراء إطلاق النار.