مخاوف عالمية.. الأمم المتحدة تتبنّى قرارًا بشأن حقوق الإنسان أمام هيمنة "الذكاء الاصطناعي"

عرضت القرار بشكل مشترك كلٌّ من: كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة، فيما قالت الصين والهند: إنهما غير موافقتين لكنهما، لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.