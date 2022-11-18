ماكرون في قمة آسيا والمحيط الهادئ: لا "للهيمنة" ولا "للمواجهة"

ويقع الجزء الأكبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا وهي الثانية في العالم، في هذا القطاع، حول سبعة أراضٍ تمتد من ريونيون إلى كاليدونيا الجديدة وتاهيتي، يعيش فيها 1.65 مليون نسمة.