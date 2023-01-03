البرلمان العربي يرفض محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهويد القدس

ودعا البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في التهدئة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات السافرة للقوة القائمة بالاحتلال، والدفع قُدمًا بعملية السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.