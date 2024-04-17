شؤون الأسرى الفلسطينية: 9500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الهيئة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن اعتقال آلاف الفلسطينيين، مبينة أنه خلال تلك الفترة استشهد 14 أسيرًا داخل معتقلات الاحتلال، نتيجة التعذيب الجسدي والإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير وليد دقة الذي كان يعاني من سياسة الإهمال الطبي طيلة فترة اعتقاله.