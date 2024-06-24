"لافروف": لا شك في تورط الولايات المتحدة في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول

وقال لافروف في المؤتمر إن روسيا لا تجري "سرًا" أي محادثات مع الغرب بشأن الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تعد جميع تصرفات الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية بمثابة "إنذار نهائي"، مضيفًا: "إن كل ما يفعله الغرب تقريبًا، وما يعلنه، وما كان ينفذه عمليًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تصميمه كإنذار نهائي لروسيا في جميع الاتجاهات".