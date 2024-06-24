"لافروف": لا شك في تورط الولايات المتحدة في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين إن تورط الولايات المتحدة وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيفاستوبول "ليس موضع شك" .
وفي التفاصيل، أضاف "لافروف"، خلال محادثات مطولة مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينيك: "شكرًا لكم على التعازي التي قدمتموها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في سيفاستوبول... لا نشك في تورط الولايات المتحدة وحلفائها الأوكرانيين".
وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن "الأسلحة الأمريكية التي تزود بها الولايات المتحدة، كييف، لا يمكن استخدامها دون المشاركة المباشرة للجيش الأمريكي، بما في ذلك قدرات الأقمار الصناعية" .
ووفقًا لأحدث البيانات، أدى هجوم صاروخي أوكراني ATACMS إلى مقتل 4 أشخاص، من بينهم طفلان كما أُصيب أكثر من 150 شخصًا، وفقًا للعربية نت.
وقال لافروف في المؤتمر إن روسيا لا تجري "سرًا" أي محادثات مع الغرب بشأن الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تعد جميع تصرفات الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية بمثابة "إنذار نهائي"، مضيفًا: "إن كل ما يفعله الغرب تقريبًا، وما يعلنه، وما كان ينفذه عمليًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تصميمه كإنذار نهائي لروسيا في جميع الاتجاهات".
وقال "لافروف": "بما في ذلك آفاق الحل السياسي والدبلوماسي التي تحطمت في إبريل 2022، بما في ذلك توسيع نطاق الأسلحة التي يسمح الغرب لنفسه بتزويد النظام النازي في كييف بها".