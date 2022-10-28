بايدن: حديث بوتين عن إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا "خطير"

وفي مقابلةٍ في وقتٍ سابقٍ مع شبكة سي.إن.إن، قال جون كيربي؛ المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن روسيا ربما تفكر في استخدام ما تسمّى القنبلة القذرة، وإنها تحضّر ذريعة لإلقاء اللوم على أوكرانيا، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لم ترَ بعد أي مؤشرات تؤكّد أن هذا ما يجري بالضرورة.