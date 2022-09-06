الاتحاد الأوروبي: روسيا تحرق الغاز بعد وقف إمداداته لنا

أعلنت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، (الثلاثاء)، أن روسيا التي علقت تسليم الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق خط أنابيب نورد ستريم، تحرق الغاز؛ لأن خزاناتها ممتلئة.
وقالت كادري سيمسون للصحافيين خلال زيارة للعاصمة الأندونيسية جاكرتا: "نرى أن روسيا وشركاتها تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح. لقد أوقفوا الشحنات إلى أوروبا، لكن ليس لديهم خطوط أنابيب غاز أخرى إلى مناطق أخرى من العالم، وخزاناتهم الجوفية ممتلئة"، وفقاً لـ"يورونيوز".
وأضافت: "لقد سجلت أقمارنا الاصطناعية تسربًا للغاز وحرقًا للغاز الطبيعي، لكن هذا مضر للغاية بالبيئة، لأن غاز الميثان هو ثاني أكثر الغازات الضارة بين الغازات الدفيئة".