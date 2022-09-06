الاتحاد الأوروبي: روسيا تحرق الغاز بعد وقف إمداداته لنا

وقالت كادري سيمسون للصحافيين خلال زيارة للعاصمة الأندونيسية جاكرتا: "نرى أن روسيا وشركاتها تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح. لقد أوقفوا الشحنات إلى أوروبا، لكن ليس لديهم خطوط أنابيب غاز أخرى إلى مناطق أخرى من العالم، وخزاناتهم الجوفية ممتلئة"، وفقاً لـ"يورونيوز".