المفوض العام للأونروا: الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لأكثر من عامين

وأضاف أن طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة لأكثر من عامين في غزة؛ حيث يعيش السكان في "خيام بالية وغارقة بالمياه، وسط الأنقاض"، مشيرًا إلى أن مساعدات الإغاثة لا تصل بالكمية المطلوبة.