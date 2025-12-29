المفوض العام للأونروا: الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لأكثر من عامين

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن الشتاء القاسي في قطاع غزة يفاقم معاناة الفلسطينيين المستمرة لأكثر من عامين، جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقال لازاريني، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس إن " مزيدٌ من الأمطار في القطاع يعني مزيدًا من البؤس واليأس والموت".
وأضاف أن طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة لأكثر من عامين في غزة؛ حيث يعيش السكان في "خيام بالية وغارقة بالمياه، وسط الأنقاض"، مشيرًا إلى أن مساعدات الإغاثة لا تصل بالكمية المطلوبة.
وذكر أن وكالة (الأونروا) بإمكانها مضاعفة جهود الإغاثة في حال السماح بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وفي السياق ذاته، قالت الحكومة الفلسطينية إن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، في ظل الظروف الجوية القاسية.
وأوضحت غرفة العمليات الحكومية في بيان، أن المنخفض الجوي الحالي تسبب بغرق وتطاير آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، مما فاقم حالة الطوارئ الإنسانية.