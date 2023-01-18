28 دبلوماسيًّا من بعثات دول الاتحاد الأوروبي يزورون المسجد الأقصى

زار وفد من سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، اليوم "الأربعاء"، المسجد الأقصى، والتقى مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب.
وقال "الخطيب" لصحافيين بعد اللقاء: "إن اللقاء ممتاز جدًّا، وجاءت زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي للدعم والمساندة والتأكيد على وصاية الأردن على الأقصى وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأضاف: "أطلعنا السفراء على الأوضاع، وأكدنا عدم القبول بتقسيم الأقصى؛ لأنه مسجد للمسلمين فقط".
وبيّن "الخطيب" أن الوفد ضمّ 28 دبلوماسيًّا.
ونقل عنهم مدير عام أوقاف القدس، تأكيدهم على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، واحترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية في القدس.
وجاءت الزيارة غداة استدعاء الأردن سفير إسرائيل لدى عمان احتجاجًا على اعتراض شرطي إسرائيلي طريق سفير المملكة لدى تل أبيب خلال دخوله المسجد الأقصى.