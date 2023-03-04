"أوروبا قلقة".. تصف العنف في فلسطين بالعشوائي وتدعو لوقف المستوطنات!

وحثّت الدول، في بيانها، جميع الأطراف على الامتناع عن إخراج هذه العملية التي وصفتها "بالهشة" عن مسارها، ودعتها إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في اجتماع العقبة عبر خفض التصعيد قولًا وفعلًا، واستعادة الهدوء من أجل دعم تلك الجهود وإنجاح الاجتماع القادم المقرر في مصر.