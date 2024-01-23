في بيان مشترك.. واشنطن ولندن تؤكّدان شنّ ضربات جديدة على الحوثيين

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إنّ قواتهما شنّت “جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن ردّاً على الهجمات الحوثية المتواصلة ضدّ الملاحة والتجارة الدولية، وكذلك أيضاً ضدّ سفن تعبر البحر الأحمر”.