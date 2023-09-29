دون تأشيرات.. "بوتين" يوافق على قرار جديد يسمح للأوكرانيين بالدخول إلى روسيا

وفي أبريل الماضي، تبنت موسكو قانوناً آخر يسمح باحتجاز أو ترحيل المقيمين في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا ممن لا يحملون جوازات سفر روسية، وبداية من يوليو من العام المقبل سيكون المقيمون الذين لا يحملون الجنسية الروسية "أجانب" أو "بدون جنسية"، وفقاً للعربية نت.